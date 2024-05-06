السعودية | ملتقى الجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية بالحدود الشمالية يواصل فعالياته بـ 30 ركنًا تعريفيًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يواصل ملتقى الجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية، فعالياته لليوم الثاني بمشاركة 30 ركنًا من جمعيات الثروة الحيوانية وشركات الأعلاف والجهات ذات العلاقة بالجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية والأسر المنتجة بمختلف المهن المتعلقة بالثروة الحيوانية، ومشاركة من القطاع العام بالتعاون مع الإدارة العامة للتسويق الزراعي والجمعيات الزراعية بوزارة البيئة والمياه والزراعة ، ومركز مجلس الجمعيات التعاونية للتدريب والإدارة العامة للموارد الحيوانية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”, وذلك في قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر.

ويتضمن الملتقى العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية والترفيهية التي تستهدف مربي الماشية والأسر المنتجة، إضافة إلى مسرح الطفل الذي حضره اليوم أكثر من 100 مرب.

وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس بندر بن صالح الهدية أن الملتقى يهدف لدعم الحراك الاقتصادي والسياحي والتجاري والتعاوني الزراعي والحيواني، بالمنطقة التي تتميز بأكبر تجمع للثروة الحيوانية بالمملكة، حيث تعّد الجمعيات التعاونية رافدًا من روافد التنمية وداعمًا للتطوير الاقتصادي والتنموي في رؤية المملكة 2030 ضمن مستهدفات مقام وزارة البيئة والمياه والزراعة، كما تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي .