أمير الرياض يدشن 30 مشروعا تنمويا للطرق بأكثر من 2.8 مليار ريال

دشن أمير منطقة الرياض 30 مشروعا تنمويا للطرق بالمنطقة، بطول 1020 كم، بتكلفة تجاوزت 2.8 مليار ريال، وتتضمن المشاريع طريق الرياض، الرين، بيشة، بطول 560 كم.

ومن المشاريع: استكمال ربط الخرج بطريق الدمام السريع بطول 102 كم، و تنفيذ المداخل والمخارج المؤدية إلى كلية الملك سعود بالحرس الوطني بطول 20 كم، و استكمال طريق الرياض، خريص، الأحساء بطول 68 كم.