شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يروي قصة إنقاذ ابنه من سيل بيشة بشيول عايض الأكلبي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى المواطن سعد الشهراني، والد أحد العالقين في سيل بيشة، قصة إنقاذ ابنه من سيل بيشة بشيول المواطن عايض الأكلبي.

وذكر الشهراني أنه تلقى اتصالا من أحد الأشخاص يفيد بأن ابنه برفقة آخرين كانوا في رحلة لكن سيل داهمهم ما كاد يودي بحياتهم.

ولفت إلى أن المواطن عايض الأكلبي قرر أن يستخدم شيوله من أجل إنقاذهم، وتمكن بالفعل من إنقاذه حياتهم.

يذكر أن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال كرم المواطن عايض بن دغش الأكلبي الذي أنقذ 4 محتجزين علقوا بوادي الجعبة بمحافظة بيشة.