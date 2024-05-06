شكرا لمتابعة خبر عن محلل طقس: خلال مايو تبدأ أجواء الصيف بالظهور .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل ، عن حالة الطقس خلال شهر مايو الجاري .

وقال العقيل خلال حديثه مع قناة «العربية» : ” تبدأ الأجواء في مايو تأخذ الطابع الصيفي بشكل واضح خاصة بارتفاع درجات الحرارة ” .

وتابع : ” ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع على القطاع الشرقي وعلى منطقة مكة المكرمة وسواحلها ” .

وأضاف : كما ستتركز الأمطار الصيفية على المرتفعات وقمم الجبال وبعض السهول الساحلية والمنحدرات الشرقية منها على طول السلسة الجبلية من جازان الشرقية وحتى مرتفعات المدينة المنورة .