تفاصيل جديدة حول الشقيقين الذين جرفهما السيل في وادي بيشة

كشف قريب أسرة الشقيقين عبد العزيز وفيصل آل دخيل الله، اللذان تعرضا للجرف في سيل وادي بيشة، عن تفاصيل جديدة تكشف عن طبيعة الحادثة المأساوية.

وكشف عائض القعيط، أن الشابين كانا يمارسان هواية السباحة في السيل بشكل متكرر، وليست هذه المرة الأولى التي يقومان فيها بذلك. وأكد أن والدهما لم يكن على علم بتوجههما للسباحة في ذلك اليوم، وعلى الرغم من التحذيرات التي تلقوها، إلا أن الشقيقين لم يلتفتا إليها. وذكرت تقارير أن آخر لقاء بين الشابين ووالدهما كان قبل ساعة واحدة فقط من وفاتهما.

وأشار القعيط إلى أن عبد العزيز يدرس في كلية التقنية، بينما يدرس فيصل في المرحلة الثانوية، وكانا يُعتبران من أفضل شباب العائلة.

وتم العثور على جثة “عبد العزيز” بعد مرور يومين من وقوع الحادثة، فيما تم العثور على جثة “فيصل” في اليوم التالي بفضل جهود الدفاع المدني وتعاون أبناء المنطقة. وأكد القعيط أن هذا كان قدر الله، معبرًا عن أمنياته بأن يلهم الله أهلهما الصبر والسلوان.