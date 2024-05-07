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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تعزيز الابتكار في مجال استعادة الموائل الطبيعية، تنظم هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية يوم الأربعاء القادم ملتقى «الموائل الطبيعية.. خبرات وتجارب»، وذلك في مدينة الرياض.

ويهدف الملتقى إلى استعراض التجارب والخبرات بين المشاركين والمتخصصين والمهتمين في مجال الاستدامة البيئية والتنوع الأحيائي، وتطوير الممارسات المتعلقة بمجال استعادة الموائل الطبيعية من خلال مناقشة التحديات والفرص، إلى جانب تعزيز الابتكار في مجال استعادة الموائل الطبيعية من خلال تبادل الرؤى والأفكار والتقنيات المستخدمة، والحلول الجديدة والمبتكرة، علاوةً على زيادة الوعي بأهمية استعادة الموائل الطبيعية، والتأثيرات الإيجابية التي يمكن أن تتحقق في البيئة والمجتمعات المحلية.

ويتناول الملتقى ثلاثة محاور تشتمل على الممارسات العلمية لاستعادة النظم البيئية، والآثار التراكمية لاستعادة التنوع الأحيائي وخدمات النظام البيئي، بالإضافة إلى التوجهات المستقبلية لاستعادة النظم البيئية بمشاركة عدد من ممثلي الجهات البيئية والأكاديمية.

ويأتي تنظيم هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية لهذا الملتقى؛ إيمانا منها بأهمية تضافر الجهود واستعراض التجارب والخبرات للجهات البيئية وصولا للاستدامة البيئية وفق أفضل الممارسات.

محاور الملتقى: