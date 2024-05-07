وصول السيامي الفلبيني استعدادا للفصل في الرياض

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ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله الربيعة، خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يوليانه من اهتمام ودعم للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة وللعمل الإنساني بشكل عام، مبينا أن البرنامج يشكل علامة فارقة بمجاله على الصعيد الدولي ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة والهادفة للارتقاء بالخدمات الطبية السعودية لمراتب عليا.
وأعرب ذوو التوأم الفلبيني» أكيزا وعائشة» عن شكرهما الجزيل وامتنانهما للقيادة، لما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منذ وصولهم أرض المملكة.
إنجاز جديد منتظر:
- وصول التوأم السيامي الفلبيني أكيزا وعائشة يوسف.
- وصلا عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي السعودي.
- نقل التوأم إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي.
- دراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء الفصل.
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