الشورى يطالب بتطوير المحتوى التعليمي التفاعلي لمراحل التعليم العام

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واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
وطالب المجلس في قراره المركز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني سياسات وإجراءات صارمة للحماية، لضمان سلامة البيانات الشخصية والخصوصية في بيئة التعليم الالكتروني.
وأكد المجلس في قراره بأن على المركز الوطني للتعليم الالكتروني - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - العمل على بناء منصة وطنية افتراضية تحاكي المعامل التطبيقية في مختلف التخصصات.
من جانب آخر أصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1444 / 1445هـ، بعد الاستماع إلى التقرير المقدم من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة.
مطالبات خلال الجلسة:
- الاستفادة من الكفاءات المتخصصة في زراعة النخيل وتطوير وتحسين إنتاجها من التمور.
- التوسع في مشاريع إنشاء الطرق الزراعية لتمكين المركبات والمعدات من الوصول إلى المزارع.
- إعداد حزمة مشاريع مناسبة بمؤسسة حديقة الملك سلمان.
- استقطاب استثمارات وشراكات عالمية في المجالات الثقافية والأكاديمية والفنون والعمران.
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