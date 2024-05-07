شكرا لقرائتكم خبر مؤتمر دولي حول تحديات وآفاق تعليم العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويهدف المجمع من خلال إقامة المؤتمر الدولي إلى الإسهام في تطوير تعليم اللغة العربية حول العالم، والعمل على تعزيز اللغة العربية؛ لتواكب المتغيرات في المجالات كافة، فضلا عن إيجاد البيئة الملائمة لتطوير اللغة العربية وترسيخها، وتشجيع العلماء والباحثين والمختصين في اللغة العربية.
ويستهدف مؤتمر «تحديات وآفاق تعليم اللغة العربية وآدابها»، معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، وأساتذة اللغة العربية وعلومها من الأكاديميين، والباحثين في علوم اللغة العربية ومجالاتها، ويشترك في إثراء جلساته العلمية ومحاوره النقاشية مجموعة مميزة من الخبراء والباحثين من المملكة وكوريا، ودول أخرى.
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