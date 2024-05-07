شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية للتوسع في إنشاء المسارح الثقافية ودعم المواهب المحلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية برنامج جودة الحياة، وقعت أمس الأول شراكة استثمارية بين شركة هوادي المحدودة وشركة الإبداع الصوتي للترفيه (فوكالي)، تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات والتجارب المقدمة في المجالات الثقافية والترفيهية والموسيقية والتوسع في إنشاء المسارح الثقافية ودعم المواهب المحلية في مختلف مناطق المملكة.

وجاء توقيع الشراكة الاستثمارية في مقر برنامج جودة الحياة، بحضور كل من الرئيس التنفيذي للبرنامج خالد البكر، والرئيس التنفيذي لمجموعة هوادي عبدالهادي القحطاني، والشريك المؤسس لمنصة فوكالي أحمد مقرم.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة «تجسد رعايتنا لهذه الشراكة التزامنا بتطوير مختلف مجالات جودة الحياة مساهمة البرنامج في خلق فرص استثمارية جديدة، والعمل على تمكين القطاع الخاص وزيادة جاذبية الاستثمار في البنية التحتية للقطاع الثقافي والفني، وتشجيع القطاع الخاص على إقامة الفعاليات الثقافية بما يسهم في نمو القطاع الثقافي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل».