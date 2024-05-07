معرض لتحصين طلاب مكة من الانحرافات الفكرية

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ويهدف المعرض الذي يقام على مدار ثلاثة أيام إلى ترسيخ الفكر السليم المعتدل وتحصين المجتمع ضد الأفكار والسلوكيات غير السوية من خلال الخطط والبرامج القادرة على التعامل مع مستجدات العصر، وتعزيز قيمة الانتماء للوطن دون غلو أو مجافاة والحفاظ على مكتسباته وحماية سلامته والحرص على استقراره وازدهاره والدفاع عنه وتأكيد الولاء لولاة الأمر، إضافة إلى وقاية الطلاب والطالبات ومنسوبي الإدارة من الانحرافات الفكرية والسلوكية وتصحيح المفاهيم الخاطئة .
وصاحب المعرض في يومه الأول محاضرة تاريخية حول جهود مؤسس هذه البلاد وقادتها في حفظ الأمن وتنمية البلاد ورخائها قدمها المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة أم القرى الدكتور صالح الفريح.
أهداف المعرض:
- ترسيخ الفكر السليم المعتدل.
- تحصين المجتمع ضد الأفكار والسلوكيات غير السوية.
- تعزيز قيمة الانتماء للوطن دون غلو أو مجافاة.
- الحفاظ على مكتسبات الوطن وحماية سلامته.
- وقاية الطلاب والطالبات من الانحرافات الفكرية.
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