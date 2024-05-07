شكرا لقرائتكم خبر برنامج أكاديمي لتهيئة الطلاب لإثراء البحث العلمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعمل جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز تطوير التعليم الجامعي على تهيئة 53 طالبا وطالبة لإثراء البحث العلمي وإكسابهم الجوانب المعرفية والبحثية والمهارات العملية اللازمة في تأهيلهم للإعداد للدراسات العليا، وذلك من خلال إطلاق الجامعة لـ«البرنامج التأهيلي للإعداد للدراسات العليا»، الذي يركز على معرفة كتابة المقترح البحثي من خلال مساراتهم المهنية المستقبلية وتحقيق أهدافهم، كما شجعهم على أهمية الحصول على الشهادات المهنية خلال رحلتهم بالدراسات العليا، إضافة لتهيئة الراغب في الالتحاق بالجامعات المحلية والعالمية المتميزة.

من جانبه أكد عميد الدراسات العليا الدكتور سعود بن مستور السلمي أهمية حضور ورش العمل والمؤتمرات وزيارة المراكز البحثية التخصصية، وأهمية تعلم إتقان الصياغة العلمية والنشر العلمي المميز والالتزام بالنزاهة الأكاديمية خلال الرحلة العلمية، وضرورة تخطي التحديات الشائعة التي قد يواجهها الطلاب في الدراسات العليا وكيف يمكن التغلب عليها، مع مراعاة الموازنة في الحياة بين الدراسة والحياة والعمل.

وقال مدير مركز تطوير التعليم الجامعي الدكتور هاني بن برديسي «إن البرنامج يهدف إلى إيجاد بيئة تعليمية وبحثية تحاكي البيئة البحثية في المرحلة الأولى من مراحل كتابة البحوث والرسائل العلمية في الجامعات البحثية في كل من المملكة المتحدة وأستراليا».

البرنامج يركز على: