تراند اليوم : بالفيديو.. ناشط اجتماعي يكشف عن تعرض شخصيات اعتبارية للابتزاز بسبب زواج المسيار

صحيفة الخليج 365: كشف "حسن الناهسي " صانع محتوى وناشط اجتماعي ، خلال لقاء مع برنامج " سيدتي " عن وقوع حالات ابتزاز لشخصيات اعتبارية بسبب زواج المسيار الذي يحدث في الظلام .

حسابات وهمية

وقال: من سلبيات السوشيال ميديا والإعلام الحديث ، يستطيع أي شخص أن يؤسس حسابات ويسوق لها وتضرب معه بملايين المشاهدات ويأخذ منها جمهور ، وأنا أقول للرجال الشيء اللي يجيك ما تعرف مصدره خلي من جوالك له مقبرة .

وتابع: أي شغل تحت الظلام لن يرى النور ، وسيدفع ضريبته الجميع ، حيث تم استدراج أسماء اعتبارية إلى خارج المملكة ، وبعدما قدمت الفتاة التي ذهب لرؤية النظرة الشرعية لها العصير ، وتم تنويمه وصوروه بشكل غير لائق وبدأوا يبتزونه وأصبح يحول شهرية مصروف .

وواصل: مع الأسف بعض المحامين شتمني وقذفني واتهمني بألفاظ سوقية لكن أنا أعرف أن فكرة وعقليته وأنه أخذ موضوعي بعواطفه ما برأسه وفكرة .

ابتزاز الضحايا

وأردف: من يسمع رسالتي ويحللها جاني وقال "والله أنا ضحية . رحت بالعشرة والعشرين والمائة وبعدين الحوالات البنية اللي راحت يبتزوني فيها بنشر الرقم البنكي والحساب بالسوشيال ميديا ".

واستطرد: فهذه الرسالة للرجال بالذات ، إياني وإياكم من هذه الزواجات الوهمية التي قد تدخلك بنفق مظلم طويل وستأثر عليك ماديا ونفسيا ومعنويا ولا يصح إلا الصحيح .