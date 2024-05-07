تراند اليوم : إسرائيل تتجاهل إعلان حماس بقبول شروط وقف النار وتعلن مواصلة العملية العسكرية في رفح

صحيفة الخليج 365: قرر مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، مساء أمس، بالإجماع مواصلة العملية العسكرية في رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، وذلك بعد إعلان حماس قبولها للمقترح المصري القطري للهدنة.

الضغط العسكري وقال المجلس في بيان إن:" قرر مجلس الوزراء الحربي بالإجماع أن تواصل إسرائيل عمليتها في رفح من أجل ممارسة الضغط العسكري على حماس من أجل تعزيز إطلاق سراح الرهائن لدينا وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب". وقال المجلس في بيان إن:" قرر مجلس الوزراء الحربي بالإجماع أن تواصل إسرائيل عمليتها في رفح من أجل ممارسة الضغط العسكري على حماس من أجل تعزيز إطلاق سراح الرهائن لدينا وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب".

وأضاف:"رغم أن اقتراح حماس بعيد كل البعد عن متطلبات إسرائيل الضرورية، فإن إسرائيل سوف ترسل وفداً من الوسطاء لاستنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق في ظل شروط مقبولة لإسرائيل". أهداف منظمة

في الأثناء، قال بيان للجيش الإسرائيلي إن "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تقوم الآن بمهاجمة وتنفيذ عمليات ضد أهداف منظمة حماس الإرهابية بطريقة مستهدفة في منطقة شرق رفح".

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الطيران الإسرائيلي ينفذ أحزمة نارية ويشن غارات شرق مدينة رفح. هجمات

في غضون ذلك، قالت القناة 14 العبرية، إن الجيش الإسرائيلي يشن هجمات مكثفة في رفح تزامنا مع دخول القوات البرية إلى المنطقة الشرقية من المدينة، وذلك بعد وقت وجيز من موافقة حماس على مقترح الهدنة.