شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الرحلة الافتتاحية للناقل الوطني الصيني إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب برنامج الربط الجوي، بجانب شركائه الرئيسيين من منظومة الربط الجوي في المملكة، بوصول الرحلة الافتتاحية للناقل الوطني الصيني "الخطوط الجوية الصينية"، التي هبطت بسلام يوم الاثنين في العاصمة الرياض، لتسجِل لحظة تاريخية تعبِر عن مدى تنامي العلاقات بين المملكة العربية السعودية والصين.

وشهِد الحفل الذي نظمته شركة مطارات الرياض، حضور ممثلين من مختلف الجهات المشاركة للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية، وبما يمثِله التعاون بين برنامج الربط الجوي الناقل الوطني الصيني " الخطوط الجوية الصينية" من علامة بارزة في التواصل بين البلدين، وما يوفِره من تسهيلٍ لزيادة التعاون الاقتصادي، وتعزيزٍ للتجارة، وفرصٍ جديدة للنمو.

45 ألف مقعد سنويًا

ومن المقرر أن يوفر هذا المسار الذي يربط مطار العاصمة بكين (PEK) بمطار الملك خالد الدولي (RUH)، أكثر من 45 ألف مقعد سنويًا، مُلبيًا بذلك الطلب المتزايد من الزوار الصينيين، الراغبين في اكتشاف طبيعة المملكة وتاريخها العريق وكرم ضيافتها.



اهتمام صيني متزايد

وفي هذا الإطار قال الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان: "نعتز بشراكتنا مع الخطوط الجوية الصينية، ويسعدنا أن تبدأ هذه الخطوط الرائدة في الصين رحلاتها المباشرة بين بكين والرياض، إذ يعكس هذا التعاون جهودنا المستمرة لتعزيز الربط الجوي مع الصين، ويمثِل خطوة جديدة في اتجاه توسيع شبكة مساراتنا".وأضاف: كما أسسنا شراكات جديدة مهمة مع شركات الطيران الصينية، فإننا نجدِد التزامنا بالتعاون مع شركات الطيران والمطارات من جميع أنحاء العالم لضمان سلاسة الوصول لزوارنا".

ويأتي هذا التعاون بين برنامج الربط الجوي والخطوط الجوية الصينية، بعد سلسلة من الشراكات مع "خطوط هاينان الجوية"، و"خطوط طيران الصين الشرقية"، و"خطوط طيران جنوب الصين"، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من شركات الطيران الصينية بفرص الربط الجوي في المملكة العربية السعودية.

وتهدف المملكة وفقًا لرؤية السعودية 2030 ومستهدفاتها للتنويع الاقتصادي، وما تتضمنه من تعزيزٍ للقطاعات المتنامية مثل السياحة والطيران، إلى أن تصبح مركزًا رائدا للطيران في الشرق الأوسط، ونقطة ربط رئيسية بين الشرق والغرب.

وحققت المملكة في عام 2023 رقمًا قياسيًا بلغ 100 مليون سائح، بما في ذلك 27 مليون سائح أجنبي.