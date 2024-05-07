شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة المنورة.. رياح شديدة على الرايس وينبع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة اليوم الثلاثاء، تشكل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.وتبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء، على الرايس وينبع. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)