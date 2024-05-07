شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من رياح شديدة على أجزاء من مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة اليوم الثلاثاء، تشكل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.
وتبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى 9 مساء، على الشعيبة والليث وجدة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
وتبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى 9 مساء، على الشعيبة والليث وجدة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_مكة_المكرمة - #جدة— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) May 6, 2024
للتفاصيل https://t.co/J5o9Km0Oc0 #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/AB5IdP3GLv