شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من رياح شديدة على أجزاء من مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة اليوم الثلاثاء، تشكل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.وتبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى 9 مساء، على الشعيبة والليث وجدة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)