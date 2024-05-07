تراند اليوم : شاهد: الأميران نايف وسعود الشعلان يؤديان رقصة الدحة أثناء مناسبة اجتماعية

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، أداء الأمير نايف الشعلان، وشقيقه الأمير سعود، رقصة الدحة أثناء مناسبة اجتماعية.

رقصة الدحة وأظهر الفيديو، الأميرين وعدد من الأشخاص وهم يؤدون الدحة بشكل جماعي بعدما وقفوا في صف واحد وبدأوا بخبط الأرض بأقدامهم والتصفيق بطريقة منظمة، وأصدروا أصواتا تشبه هدير الإبل وزئير الأسود. وأظهر الفيديو، الأميرين وعدد من الأشخاص وهم يؤدون الدحة بشكل جماعي بعدما وقفوا في صف واحد وبدأوا بخبط الأرض بأقدامهم والتصفيق بطريقة منظمة، وأصدروا أصواتا تشبه هدير الإبل وزئير الأسود.

معلومات عن الدحة والجدير بالذكر، الدحة كما يطلق عليها أهل شبه الجزيرة العربية هي رقصة بدوية شهيرة في شمال المملكة وبعض دول الخليج.

وكانت تمارس الدحة قديما قبل الحروب لإثارة الحماسة بين أفراد القبيلة، وعند نهاية المعارك قديما يصفون بها المعركة وما دار بها من بطولات وأفعال أما الآن فهي تمارس في مناسبات الأعراس والأعياد وغيرها من الاحتفالات، وتجمع بين فن الشعر والرقص والأهازيج.