شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالف لرعيه الإبل في مواقع محظورة بمحمية الإمام تركي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي 40 متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وأكدت أن عقوبة رعي الإبل غرامة 500 ريال لكل متن.

وأوضحت أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

الإبلاغ عن المخالفين

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.