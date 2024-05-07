شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الشرقية.. أمطار رعدية على أجزاء من 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران وجازان وعسير.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة.الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط. This is a Twitter Status.. استمرار الأمطار على عدد من المناطقThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين على الجزء الأوسط.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزئين الأوسط والجنوبي.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزئين الأوسط والجنوبي.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزئين الأوسط والجنوبي.