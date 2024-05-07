تراند اليوم : اوعى تشتريها لو ببلاش.. بالفيديو: طبيب يحذر من 3 أنواع من الجبن

صحيفة الخليج 365: حذر أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والباطنة الدكتور إيهاب صالح، من 3 أنواع من الجبن تسبب أمراض خطيرة.

وقال صالح في مقطع فيديو: اوعى تشتريها لو ببلاش، لأنه تسبب مصائب كثيرة في الجسم منها رفع نسبة الكوليسترول الضار الذي يترسب في الشرايين والأوعية الدموية، إضافة إلى أمراض القلب والجلطات والكبد الدهني والسمنة.

وأكمل: اوعى تشتري الجبنة المطبوخة الكريمي تسمى الزيت السائل الأبيض والجبنة الشيدر والجبنة الفيتا المعلبات "الدهون النباتية فيها عالية".

ونصح أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والباطنة بشراء الجبنة الرومي والفلامنك والقريش.