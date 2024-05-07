شكرا لقرائتكم خبر عن "أمانة الباحة".. 8 آلاف رخصة إلكترونية خلال الربع الأول من العام 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أمانة منطقة الباحة إجراء 6215 رخصة إلكترونية خلال الربع الأول من العام 2024م، تضمنت 3988 رخصة تجارية، و2227 رخصة إنشائية، و2381 رخصة الحفريات.

وأكدت الأمانة تواصل جهودها الهادفة إلى تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية سعياً لتقديم جميع خدماتها من خلال المنظومة التقنية وصولاً إلى رفع الإنتاجية والكفاءة وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية.

