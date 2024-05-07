شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 30 يومًا.. تنفيذ 951 جولة رقابية صحية بالرس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة الرسّ قسم مختبر سلامة الأغذية (951) جولة رقابية صحيّة على المنشأت الغذائية خلال شهر أبريل لعام 2024م.

وأجرت الجولات خلالها تحليل (281) عينة مخبرية، وبلغت نسبة العينات المطابقة للمواصفات القياسية 97.15%، فيما بلغت نسبة العينات غير المطابقة 2.85%، ونتج عن ذلك مصادرة 3.4 كجم من المواد الغذائيه غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تطبيق لائحة الغرامات بحق المخالفين، وذلك لمتابعة سلامتها ومطابقتها للمعايير المخبرية المحددة، بغرض الإبقاء على بيئة سليمة للمستهلك.

