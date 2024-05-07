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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأميرة نورة تنظم معرض ومسابقة "She Codes 2024" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - برعاية معالي وزير التعليم، الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، تُنظِّم كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، معرض ومسابقة مشاريع تخرج طالبات مرحلة البكالوريوس في التخصصات الحاسوبية والتقنية بكليات علوم الحاسب في الجامعات السعودية "She Codes 2024" بنسخته الثانية، وذلك خلال الفترة 12-13 مايو 2024م، في مركز المؤتمرات والندوات بالجامعة.
وينطلق المعرض متضمنًا مسابقة لاختيار مشاريع التخرج الأكثر إبداعًا، ومسابقة لاختيار أفضل الملصقات العلمية، حيث سيتولى مهمة تحكيم المشاريع والملصقات محكِّمين من مختلف الجامعات السعودية، وقطاعات الأعمال ذات الصلة بالحوسبة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما يشمل المعرض تواجد عدد من الجهات المشاركة من القطاعين العام والخاص، وإقامة ورش عمل ذات علاقة بمجال المعرض.
ويأتي ذلك ضمن جهود كلية علوم الحاسب والمعلومات للمساهمة في تحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025، الرامية إلى رفع القدرات التنافسية في التعليم والتوظيف، وخلق فرص العمل، وبناء قدرات الطالبات، وتزويدهن بكفاءات القرن الواحد والعشرين.
يُشار إلى أنَّ التسجيل لحضور المعرض، والحفل الختامي، والفعاليات المصاحبة متاح من خلال هذا الرابط.
وينطلق المعرض متضمنًا مسابقة لاختيار مشاريع التخرج الأكثر إبداعًا، ومسابقة لاختيار أفضل الملصقات العلمية، حيث سيتولى مهمة تحكيم المشاريع والملصقات محكِّمين من مختلف الجامعات السعودية، وقطاعات الأعمال ذات الصلة بالحوسبة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما يشمل المعرض تواجد عدد من الجهات المشاركة من القطاعين العام والخاص، وإقامة ورش عمل ذات علاقة بمجال المعرض.
خلق روح المنافسة بين طالبات الجامعات السعوديةويركز المعرض على تحقيق عدد من المستهدفات، من بينها خلق بيئة تنافسية بين طالبات الجامعات السعودية، ومنحهن الاستفادة من تجارب بعضهن البعض، وتبادل الخبرات، إلى جانب رفع مستوى المخرجات في التخصصات الحاسوبية والتقنية، بما يتواءم مع الجهود المبذولة لتمكين المرأة السعودية في التخصصات التقنية وفق رؤية السعودية 2030.
ويأتي ذلك ضمن جهود كلية علوم الحاسب والمعلومات للمساهمة في تحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025، الرامية إلى رفع القدرات التنافسية في التعليم والتوظيف، وخلق فرص العمل، وبناء قدرات الطالبات، وتزويدهن بكفاءات القرن الواحد والعشرين.
يُشار إلى أنَّ التسجيل لحضور المعرض، والحفل الختامي، والفعاليات المصاحبة متاح من خلال هذا الرابط.