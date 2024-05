شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة "أجير الحج" لتمكين العمل الموسمي في موسم 1445هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة "أجير الحج" لهذا العام 1445 هـ، والتي تمكن أصحاب المنشآت من الاستفادة من القوى العاملة بعقود موسمية خلال فترة الحج.ودعت الوزارة الراغبين في العمل بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج من السعوديين والمقيمين إلى رفع سيرهم الذاتية عبر منصة "باب أجير" التي تجمع الباحثين عن العمل وأصحاب الشواغر في مساحة واحدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنظيم العمل وتسهيل الإجراءات للمنشآت والعاملين خلال مواسم الحج. || This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA)تأتي هذه المبادرة ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز تجربتهم خلال الموسم المبارك, حيث تُلزم الوزارة المنشآت بإصدار تصريح الحج للأفراد العاملين موسميًا، مع التأكيد على أن المخالفين سيتعرضون للعقوبات المنصوص عليها وفق النظام.توفر خدمة "أجير الحج" للمنشآت إمكانية إصدار تصاريح العمل وتوظيف السعوديين والمقيمين بشكل مؤقت، ويسمح لها بعرض الشواغر الوظيفية خلال موسم الحج عبر المنصة، كما تتيح للباحثين عن العمل استعراض هذه الفرص والتقديم عليها. وتسعى "أجير الحج" لتحقيق جملة من الأهداف منها، تعزيز مرونة القوى العاملة ورفع كفاءتها في السوق، وتقديم حلول عمل مرنة، وتقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي.وتُتاح الخدمة إلكترونيًا بشكل مبسط للمنشآت والأفراد عبر الموقع الإلكتروني: [أجير الحج] ( https://www.ajeer.com.sa ).