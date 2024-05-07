شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تتبرع لوالدها لتنهي معاناته من تليف الكبد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في موقف إنساني نبيل، حرصت فتاة على التبرع لوالدها بجزء من كبدها حتى تنتهي معاناته من تليف الكبد.

وقالت الفتاة لقناة الإخبارية أنه عندما أخبرها الأطباء بإصابة والدها بتليف في الكبد وحاجته إلى زراعة، حرصت أن تكون الأولى في إجراء الفحوصات من أجل التبرع له.

وأضافت الفتاة بأنها أجرت الفحوصات اللازمة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، وكانت متطابقة ومناسبة لوالدها، وتبرعت له ونجحت العملية بسلام.

وتابعت الفتاة بأن شعورها كان لا يوصف بعد إفاقتها وتأكدها بأن العملية لوالدها نجحت وأصبح بصحة جيدة.