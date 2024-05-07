تراند اليوم : الكشف عن "وجبة فطور" تمنع الإصابة بالسكري و 12 نوعا من السرطان

صحيفة الخليج 365: ذكرت عدة دراسات أن إضافة عصيدة الشوفان إلى وجبتك الصباحية يمكن أن يمنع النعاس أثناء النهار، مع إمكانية الحد من خطر الإصابة بمرض السكري و12 نوعا من السرطان.

وجبة الشوفان

وأفاد موقع Wales Online أن الشوفان يوفر مصدرا صحيا للكربوهيدرات المعقدة، ما يعني أن الجسم يحوّل الغذاء إلى طاقة يمكن الاستفادة منها على مدار اليوم. وبمعنى آخر، قد توفر وجبة الشوفان شعورا بالشبع لفترة أطول، مع تجنب أي وجبات خفيفة مغرية.

الوقاية من السكري والسرطان

ووفقا لموقع أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، تساعد الحبوب الكاملة الغنية بالألياف في الحفاظ على وزن صحي وتجنب السمنة، ما يساعد في تقليل خطر الإصابة بـ 12 نوعا من السرطان وهي: "سرطان الثدي والأمعاء والبنكرياس والمريء والمرارة والرحم والمبيض والكلى والكبد والمعدة العلوية والغدة الدرقية، بالإضافة إلى سرطان المايلوما". وفقا ل " ميرور".

ويساهم الشوفان في دعم إدارة نسبة السكر في الدم، كما يهضمه الجسم بوتيرة أبطأ من الحبوب المكررة، ما يعني أنه لن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير.