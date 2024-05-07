6 مناطق تستحوذ على منشآت التدريب الأهلية

فاقت منشآت التدريب الأهلية للبنين، منشآت البنات الأهلية، حيث بلغ إجمالي منشآت التدريب الأهلية 1347 منشأة تدريب أهلية، منها 857 منشأة تدريب للبنين بـ64%، مقابل 490 منشأة تدريب أهلية للبنات بـ36%، في وقت سيطرت 6 مناطق على منشآت التدريب الأهلية للبنين والبنات، والتي تصدرتها منطقة الرياض.

200 رخصة

كشف تقرير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام الماضي، إصدار 200 رخصة جديدة، وتجديد 21 رخصة مجددة، وإلغاء 3 رخص لمخالفات، وإلغاء رخصة وحيدة بناء على طلب المالك، وإصدار 12 رخصة منشأة تدريب تختص ببرنامج التثقيف الصحي، وإصدار 74 رخصة منشأة تدريب عن طريق منصة أبدع التابعة لوزارة الرياضة، وبلغ التزام منشآت التدريب الأهلي لتعليمات وأنظمة التدريب 96%.

صدارة الرياض

تصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة منشأت تدريب أهلية للبنين، حيث بلغت إجمالي المنشآت التدريبية الأهلية للبنين 336 منشأة بـ39%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيًا، بإجمالي 180 منشأة بـ21%، ومكة المكرمة ثالثًا، بإجمالي 142 منشأة بـ17%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 39 منشأة بـ5%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 38 منشأة بـ4%.

منشآت البنات

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من منشآت التدريب الأهلية للبنات، حيث بلغت إجمالي منشآت تدريب البنات الأهلية 136 منشأة بـ28%، وحلت مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 105 منشأة بـ21%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 77 منشأة بـ16%، وعسير رابعًا، بإجمالي 31 منشأة بـ6.32%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 30 منشأة بـ6%.

منشآت التدريب

1347 منشأة تدريب أهلية

%64 منشآت تدريب البنين الأهلية

%36 منشآت تدريب البنات الأهلية

6 مناطق تسيطر على منشآت التدريب

200 رخصة أهلية جديدة

%96 التزام المنشآت لأنظمة التدريب

البنين الأهلية

الرياض: 39%

الشرقية: 21%

مكة المكرمة: 17%

المدينة المنورة: 5%

القصيم: 4%

البنات الأهلية

الرياض: 28%

مكة المكرمة: 21%

الشرقية: 16%

عسير: 6.32%

القصيم: 6.12%