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المظالم يلغي قرار بماعقبة شخص بالغش التجاري للقصور في إثبات المخالفة

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الرياض - علي القحطاني - أعلن ديوان المظالم إلغائه قرار بمعاقبة شخص بالغرامة المالية، بسبب دعوى رفعت ضده بقيامه بالغش التجاري في مظهر الإبل.

وجاء بيان إلغاء القرار ضد المدعي عليه في محضر لجنة الغش التجاري بساحة الإبل، بسبب قصور في إثبات المخالفة، حيث خلا المحضر من بيان تفاصيل المخالفة وطريقة إثباتها.

وعليه فعدم ثبوت التحقيق مع المدعي فب المخالفة المنسوبة إليه وسماع أقواله ودفاعه، وتعيب قرار محل الدعوى قي مشروعيته، وذلك في القضية رقم 637 في محكمة الاستئناف الإدارية، لعام 1443 هـ.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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