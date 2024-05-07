تراند اليوم : بالفيديو.. "مهتم بالتغذية" يروي قصة إصابة شاب ب "الشلل" بعدما تناول الهرمونات لإنقاص وزنه

صحيفة الخليج 365: روى المدرب الرياضي والمهتم بالتغذية، معتز الجهني، قصة شاب أُصيب بالشلل والجلطة بسبب تناول الهرمونات في النادي الرياضي.

إصابة بالشلل

وقال خلال لقاء مع برنامج "يا هلا" المذاع على قناة روتانا خليجية: "هذه قصة حدثت في السعودية لمراهق يعاني من زيادة في الوزن ذهب إلى نادي رياضي لإنقاص وزنه، وعُرض عليه استخدام الهرمونات لتعطيه نتائج سريعة، وبسبب قلة وعيه استخدم هذه الهرمونات بطريقةٍ خاطئة ما أدى إلى إصابته بجلطة والآن هومقعد". مشيرا إلى أن الهرمونات تباع في الخفاء ولا تتم مراجعتها عن طريق هيئة الغذاء والدواء، وتعطى عن طريق المدربين.

فشل كلوي

وأضاف: "هناك قصة لشاب آخر استمر في النادي لمدة ثلاث سنوات وكانت نتيجة جسمه جميلة ومرتبة، بعد ذلك أراد أن يطوّر من أدائه الرياضي وجسمه، ونصحه شخص بتناول الهرمون، وبسبب قلة وعيه استمر في تناول الهرمونات لمدة أربع سنوات، وبعد استخدامه المفرط للهرمونات أُصيب بفشل كلوي، وأضطر لزراعة كلية في التخصصي".

إنقاص الوزن

وردا على سؤال بشأن العلاقة بين تناول الهرمونات وإنقاص الوزن، قال: "الهرمونات عندما تزيد حجم العضل تقل الدهون ويكون شكل الجسم متناسق". وأردف: "إذا أنت إنسان طبيعي لا تقارن نفسك بشخص غير طبيعي، ولا تقارن نفسك باللي يستخدمون الهرمون".

بروتين

وأضاف: " هناك فرق بين الهرمون والبروتين، لأن البروتين مواد طبيعية ومصرحة في العلن وتتم مراجعتها من هيئة الغذاء والدواء، بينما الهرمونات لا تباع بشكلٍ علني وغير مصرح بها وغير آمنة وهي تستخدم لتكبير الحجم العضلي ورفع الأداء الرياضي".

وواصل: " على سبيل المثال اللاعب الفرنسي "بول بوغبا" تم إيقافه قبل 3 أشهر لمدة أربع سنوات بسبب استخدامه الهرمونات". وتابع: " هناك لاعبات كرة قدم تم إيقافهن ونشر حالاتهن بسبب استخدام الهرمونات".