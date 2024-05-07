شكرا لقرائتكم خبر عن "الشورى" يطالب بالتأكد من جهوزية البنى التحتية قبل بدء الاستمطار الصناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وتضمنت الجلسة مناقشة المجلس للتقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد للعام المالي 1444 / 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد للعام المالي 1444 / 1445هـ , إذ طالب عضو مجلس الشورى المهندس نبيه البراهيم المركز الوطني للأرصاد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتأكد قبل البدء في عمليات الاستمطار الصناعي من جهوزية البنى التحتية لتحمل زيادة الهاطل المطري، والاستعدادات المطلوبة للإنذار المبكر في ذلك. المشاريع المتعثرة وأشار عضو مجلس الشورى اللواء طيار ركن علي العسيري إلى أهمية وضع جدول زمني للمشاريع المتعثرة للمركز بشكل عام.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.