مجلس الشورى: تحديث كود البناء السعودي بما يتواءم مع ترشيد المياه

#مجلس_الشورى يصدر قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه للعام المالي ١٤٤٥/١٤٤٤هـ ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة. pic.twitter.com/LRtkmzjlZg