مجلس الشورى: تحديث كود البناء السعودي بما يتواءم مع ترشيد المياه

#مجلس_الشورى يصدر قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه للعام المالي ١٤٤٥/١٤٤٤هـ ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة. pic.twitter.com/LRtkmzjlZg — مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) May 7, 2024

كود البناء السعودي

الدمام - شريف احمد - أصدر مجلس الشورى، قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه للعام المالي ١٤٤٥/١٤٤٤هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة.حسب بيان مجلس الشوري، على حسابه عبر منصة إكس، أنه على المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه العمل مع الجهات ذات العلاقة؛ لخفض الفاقد في سلاسل إمداد المياه بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030. This is a Twitter Status يصدر قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه للعام المالي ١٤٤٥/١٤٤٤هـ ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة. This is a Twitter Status— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA)وأوضح المجلس أن على المركز العمل مع الجهات ذات الاختصاص؛ لتحديث كود البناء السعودي بما يتواءم مع متطلبات كفاءة وترشيد المياه.تابع المجلس أن على المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على معالجة تسرب موظفيه، واستقطاب الكوادر المتخصصة بما يسهم في تحقيق مستهدفاته.