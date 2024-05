شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل والخدمات اللوجستية".. مستعدون لإثراء تجربة ضيوف الرحمن وتيسير تنقلهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة النقل والخدمات اللوجستية "عبر 6 مطارات.. مستعدون برًا وبحرًا وجوًا.. لإثراء تجربة ضيوف الرحمن وتيسير تنقلهم".وقال المهندس فواز بن زنعاف السهلي، رئيس اللجنة التنفيذية لأعمال منظومة النقل والخدمات اللوجيستية في حج 1445هـ، معلنًا عن وجود 47 ألف موظف من 11 جهة من منظومة النقل والخدمات اللوجيستية يعملون لتقديم 57 خدمة لحجاج بيت الله الحرام برًا وبحرًا وجوًا.وأضاف علي بن محمد رجب، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والتعاون الدولي – الهيئة العامة للطيران المدني عضو اللجنة التنفيذية لأعمال منظومة النقل والخدمات اللوجيستية في الحج: "مستعدون لتأمين 3 مليون 400 ألف مقعد من خلال 7700 ألف رحلة لخدمة الحجاج هذا العام في مطارات المملكة". This is a Twitter Status عبر 6 مطارات.. لإثراء تجربة ضيوف الرحمن برحلات جوية آمنة وميسرة. This is a Twitter Status— هيئة الطيران المدني (@ksagaca)تابع المهندس طارق بن بن زياد الشامي وكيل الوزارة لتشغيل وصيانة الطرق – وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، عضو اللجنة التنفيذية لأعمال منظومة النقل والخدمات اللوجيستية في الحج، "مستعدون لاستقبال ضيوف الرحمن عبر شبكة طرقنا.. قد تم مسح أكثر من 9 آلاف كيلومتر من الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة".وقال ريان بن عبدالله الحربي، نائب الرئيس لقطار الحرمين والمشاعر المقدسة – الشركة السعودية للخطوط الحديدية، عضو اللجنة التنفيذية لأعمال منظومة النقل والخدمات اللوجيستية في الحج: " أكثر من 5500 آلاف رحلة تم تهيأتها عبر قطار الحرمين السريع وقطار المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن".وأضاف م. محمد بن عبدالله العبيد، نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع العمليات والتحول الرقمي، عضو اللجنة التنفيذية لأعمال منظومة النقل والخدمات اللوجيستية في الحج: "مستعدون لتقديم خدمات نقل متكاملة وقد تم تهيأة أكثر من 27 حافلة ورفع التغطية الميدانية تشمل أكثر من 40 موقع على الطرق السريعة وداخل المدن إضافة إلى استخدام أدوات الأمن التقنية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الأعمال".أكد سعود بن طماح العنيني، نائب الرئيس لعمليات الساحل الغربي – الهيئة العامة للموانئ، عضو اللجنة التنفيذية لأعمال منظومة النقل والخدمات اللوجيستية في الحج،: "مستعدون لتسهيل الوصول عبر البحر بسلام، حيث خصصنا أكثر من 360 موظف لاستقبال قرابة 10 آلاف حاج".وتابع المهندس مؤيد بن محمود الشريف، المشرف العام على شؤون المناطق – البريد السعودي، عضو اللجنة التنفيذية لأعمال منظومة النقل والخدمات اللوجيستية في الحج: "مستعدون لتقديم خدماتنا اللوجيستية عبر تجهيز 45 موقعًا بريديًا وتوفير 53 سيارة لنقل طرود ضيوف الرحمن".وأوضح المهندس خالد بن مطلق الهماش، نائب الرئيس التنفيذي لعمليات المطارات – شركة مطارات القابضة، عضو اللجنة التنفيذية لأعمال منظومة النقل والخدمات اللوجيستية في الحج: "مستعدون لاستقبالكم عبر مطاراتنا بصالات مهيأة وإجراءات ميسرة".قال عامر بن صالح آل خشيل، الرئيس التنفيذي للحج والعمرة، الخطوط الجوية العربية السعودية، عضو اللجنة التنفيذية لأعمال منظومة النقل والخدمات اللوجيستية في الحج: "مستعدون بأسطول 150 طائرة لنقل مليون و200 ألف حاج وحاجة لهذا الموسم من أكثر من 145 دولة".وأضاف خالد بن عبدالله الحجيري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للحج والعمرة – طيران ناس، عضو اللجنة التنفيذية لأعمال منظومة النقل والخدمات اللوجيستية في الحج: "مستعدون لنقل 200 ألف حاج في الاتجاهين من 16 دولة".