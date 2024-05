شكرا لقرائتكم خبر عن برامج البورد السعودي.. ارتفاع القبول في تخصصات الطب والجراحة بنسبة 48% والان نبدء بالتفاصيل

الرعاية الصحية

عقد مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برئاسة وزير الصحة فهد الجلاجل اجتماعه الـ94، وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض.ورحب رئيس مجلس الأمناء، بالأعضاء المنظمين إلى المجلس، مقدماً شكره وتقديره للأعضاء الذين انتهت عضويتهم، فيما استعرض التقرير السنوي لهيئة التخصصات الصحية لعام 2023 وما تحقق من منجزات. وناقش المجلس تقرير التنمية المستدامة، باعتبارها إحدى ركائز هيئة التخصصات الصحية خلال العام الماضي، وطرق تعزيزها في مختلف المجالات ما يعكس الالتزام بتطوير قطاع الرعاية الصحية.وتابع المجلس، مستهدفات النمو في برامج البورد السعودي، حيث ارتفعت نسبة القبول في المقاعد التدريبية لتخصصات الطب والجراحة بنسبة 48 في المئة للعام الجاري لتصل إلى 4677 مقعداً تدريبياً، مقارنة بـ3412 مقعداً في عام 2021.فيما وصلت نسبة تغطية مقاعد التدريب المتوفرة لحديثي التخرج إلى 99 في المئة، مقارنة بـ 65 في المئة في عام 2021، وارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في المقاعد التدريبية إلى 7.2 في المئة، مقارنة بـ 3.8 في المئة في عام 2021.