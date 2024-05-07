تراند اليوم : نجار يلقي زوجته من السيارة ويخطف ابنه في مصر.. والزوجة تروي التفاصيل - فيديو

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر قيام أحد الأشخاص بإلقاء زوجته من السيارة وخطف ابنه في دمياط.

وقالت الزوجة، أنه توجد خلافات زوجية بينها وبين زوجها "نجار" منذ سنة، وإنها تركت منزل الزوجية بصحبة ابنها في يناير الماضي.

وأشارت إلى أنها كانت توصل طفلها إلى المدرسة وتنتظره بالخارج حتى انتهاء اليوم الدراسي، مضيفة أنه في أحد الأيام فوجئت بالزوج أمامها قادما بصحبة آخرين، لأخذ الطفل مرة، فركضت ومعها الصغير، لكن الأب نجح في حمل الطفل ووضعه في سيارته التي يقودها شخص آخر، وعندما تمسكت بباب السيارة لأخذ الطفل قام زوجها بشد ذراعها وسحلها على الأرض، قبل أن يدفعها على الأرض ويفر هاربا بالطفل.