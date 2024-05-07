شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. محاولات للسيطرة على حريق في مبنى تحت الإنشاء بحي قرطبة /عاجل والان نبدء بالتفاصيل

مكافحة الحرائق

#الدفاع_المدني بالرياض يباشر حريقًا في مبنى تحت الإنشاء بحي قرطبة، وما زالت عمليات الإخماد مستمرة. pic.twitter.com/gZoIJrbLJV — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 7, 2024

الدمام - شريف احمد - تباشر المديرية العامة للدفاع المدني في الرياض، حريقًا في مبنى تحت الإنشاء بحي قرطبة، وما زالت عمليات الإخماد مستمرة.كانت المديرية العامة للدفاع المدني، أكدت أهمية وجود كاشف الدخان في المنازل والمنشآت، ودوره في حماية الإنسان والمحافظة على الممتلكات، لتفادي وقوع أي حادث وتعجيل عمليات الإخلاء. This is a Twitter Status بالرياض يباشر حريقًا في مبنى تحت الإنشاء بحي قرطبة، وما زالت عمليات الإخماد مستمرة. This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)وأوضحت أن أهمية كاشف الدخان تكمن في التنبيه بوجود حريق في المبنى بوقت مبكر، وتسهيل اكتشاف موقع الدخان، والمساعدة على سرعة مكافحة الحريق.أخبار متعلقةللمزيد عن نصائح مكافحة الحرائق اضغط هنا.