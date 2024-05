شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر المنظمة الدولية للدفاع المدني يستعرض جهود إدارة الحشود بموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الحماية المدنية

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، انطلقت أعمال مؤتمر المنظمة الدولية للحماية المدنية 2024، الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني، خلال الفترة 7-8 مايو 2024، في مدينة الرياض.وجاء الافتتاح بحضور مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، والأمين العام للمنظمة ياب مرياتو. للتفاصيل..
— صحيفة اليوم (@alyaum)واستعرضت أعمال وجلسات المؤتمر، جهود المملكة في إدارة الحشود بموسمي رمضان والحج، والنماذج الوطنية لمنظمة الدفاع المدني، وتحديات مجالات الحماية المدنية.