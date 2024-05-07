ضبط مخالفتي رعي وتخييم دون ترخيص في المدنية المنورة وتبوك

شكرا لقرائتكم خبر عن باكتشافات كيميائية وبيولوجية.. "كاوست" تضع الحلول لتحديات عالمية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.