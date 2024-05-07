شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الطاولة المستديرة ضمن الحوار الإستراتيجي للتنمية بين المملكة وبريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

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أهداف التنمية المستدامة

الدمام - شريف احمد - عُقد ضمن الحوار الإستراتيجي الثاني للتنمية والمساعدات الإنسانية بين المملكة وبريطانيا في مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض، اجتماع الطاولة المستديرة الثالثة عن خارطة الطريق لتحقيق التنمية المستدامة للأمم المتحدة "قدرة المجتمع على الصمود، والإدارة القائمة على النتائج والرصد والتقييم".وذلك برئاسة مديرة إدارة الشراكات والعلاقات الدولية بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتورة هناء عمر، وبمشاركة ممثلي وزارتي المالية والخارجية والصندوق السعودي للتنمية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.ومن الجانب البريطاني المديرة العامة للشؤون الإنسانية والتنمية في مكتب الكومنولث والتنمية الخارجية ميليندا بوهانون، وعدد من المسؤولين.وجرى خلال الجلسة تبادل وجهات النظر والأساليب المعنية لتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة وتحديد التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وكذلك الاتفاق على أهداف التنمية المستدامة ذات الأولوية للتعاون السعودي البريطاني، واستكشاف فرص التعاون الإنمائي المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.