شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور 540 مشاركًا.. ورشة عمل عن استطلاعات رأي جودة التعليم الجامعي والان نبدء بالتفاصيل



وتستهدف استطلاعات الرأي لهذا العام أربع فئات، هم: طلاب وخريجو البكالوريوس، وأعضاء هيئة التدريس، وجهات التوظيف، ويشمل نطاق تطبيقه جميع مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية في المملكة. تمكين أولياء الأمور وستُطلق الهيئة استطلاعات الرأي لجودة التعليم الجامعي في منتصف شهر مايو الحالي، بهدف توظيف البيانات ونتائج الاستطلاعات لتقييم فاعلية البرامج الأكاديمية وجهود دعم الطلاب، وصناع القرار من خلال توفير بيانات قيّمة حول مدى فاعلية نظام التعليم الجامعي، على المستوى الوطني ودعم اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات لتحسين جودة التعليم والتعلم.

ومن خلال تطبيق الاستطلاع على جهات التوظيف؛ يتم قياس وفهم مجموعات المهارات الحالية للخريجين واستهداف المؤسسات والبرامج المتميزة، إضافةً إلى تمكين أولياء الأمور من معرفة التخصصات المطلوبة في سوق العمل والمشاركة في تحسين جودة عملية التعليم والتعلم بشكل إيجابي، ومعرفة تقييم أفضل المؤسسات التعليمية على أساس نتائج الدراسة. التعليم الجامعي ويستفيد من المشروع الطلاب من خلال المشاركة في تحسين عملية التعليم والتعلم والخريجين، لفهم سوق العمل بشكل أفضل والتخطيط بشكل فعّال.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش للتعريف بممارسة استطلاعات الرأي لجودة التعليم الجامعي، وإيضاح أهمية دور الجامعات في تحفيز الفئات المستهدفة للمشاركة في الاستطلاعات، وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع الجهات الوطنية؛ في رحلة تحول نحو نموذج سعودي رائد عالميًا؛ لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية الدمام - شريف احمد - عقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ورشة عمل لإطلاق استطلاعات الرأي حول جودة التعليم الجامعي، بحضور أكثر من 540 مشاركاً من قيادات ومسؤولي الجودة في مؤسسات التعليم الجامعي، للتعريف باستطلاعات الرأي لجودة التعليم الجامعي، وهي مجموعة من الاستطلاعات صُممت لغرض تقييم أداء مؤسسات التعليم والتدريب وبرامجها، عن طريق قياس مرئيات بعض الفئات المستهدفة، وسيتم التركيز على التعليم الجامعي في المرحلة الأولى للتطبيق.وتستهدف استطلاعات الرأي لهذا العام أربع فئات، هم: طلاب وخريجو البكالوريوس، وأعضاء هيئة التدريس، وجهات التوظيف، ويشمل نطاق تطبيقه جميع مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية في المملكة.وستُطلق الهيئة استطلاعات الرأي لجودة التعليم الجامعي في منتصف شهر مايو الحالي، بهدف توظيف البيانات ونتائج الاستطلاعات لتقييم فاعلية البرامج الأكاديمية وجهود دعم الطلاب، وصناع القرار من خلال توفير بيانات قيّمة حول مدى فاعلية نظام التعليم الجامعي، على المستوى الوطني ودعم اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات لتحسين جودة التعليم والتعلم.ومن خلال تطبيق الاستطلاع على جهات التوظيف؛ يتم قياس وفهم مجموعات المهارات الحالية للخريجين واستهداف المؤسسات والبرامج المتميزة، إضافةً إلى تمكين أولياء الأمور من معرفة التخصصات المطلوبة في سوق العمل والمشاركة في تحسين جودة عملية التعليم والتعلم بشكل إيجابي، ومعرفة تقييم أفضل المؤسسات التعليمية على أساس نتائج الدراسة.ويستفيد من المشروع الطلاب من خلال المشاركة في تحسين عملية التعليم والتعلم والخريجين، لفهم سوق العمل بشكل أفضل والتخطيط بشكل فعّال.وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش للتعريف بممارسة استطلاعات الرأي لجودة التعليم الجامعي، وإيضاح أهمية دور الجامعات في تحفيز الفئات المستهدفة للمشاركة في الاستطلاعات، وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع الجهات الوطنية؛ في رحلة تحول نحو نموذج سعودي رائد عالميًا؛ لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.