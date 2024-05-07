شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة خبراء دوليين.. "وقاء" ينفذ برنامج تقييم المخاطر والأوبئة الحيوانية والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز القدرات

أخبار متعلقة عصر التحول الرقمي.. تفاصيل ختام المؤتمر الدولي للتدريب القضائي بالرياض في الرياض وعسير.. القبض على 5 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة

تقييم المخاطر والبيانات

الدمام - شريف احمد - أقام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" اليوم الثلاثاء، البرنامج التدريبي "تقييم المخاطر والأوبئة الحيوانية"، الذي يستمر حتى 9 مايو الحالي بمدينة الرياض، بمشاركة خبراء دوليين.ويأتي هذا البرنامج ضمن أنشطة مشروع التوأمة بين مركز "وقاء" ومركز الأوبئة وتحليل المخاطر الإيطالي أحد المراكز المرجعية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية في مجالات الصحة الحيوانية.وأوضح رئيس قطاع الصحة الحيوانية بمركز وقاء د. سند بن سالم الحربي، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز القدرات لتطوير آليات رصد وتحليل المخاطر المتعلقة بالثروة الحيوانية وآليات التعامل معها، وتشمل الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، والأمراض المستوطنة، والأمراض المنقولة عبر النواقل.إلى جانب تعزيز القدرات لتقييم الوضع الوبائي للأمراض الحيوانية في المملكة من خلال إجراء الدراسات الوبائية للتقييم، وتطوير آليات جمع وتحليل وتقييم البيانات.وأشار الحربي إلى أن البرنامج التدريبي يسلط الضوء على الأمراض المحددة لتقييم المخاطر والبيانات المتاحة، والخطوات الرئيسة لإجراء تقييم سريع للمخاطر.إلى جانب عدد من الفقرات العملية والمناقشات المتضمنة ملف المخاطر وأسئلتها ومساراتها ونماذجها، وتقديرات المتغيرات والقيم.ويسعى مركز "وقاء" إلى توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، وبحث التحديات وإيجاد الفرص لتعزيز الصحة الحيوانية بالمملكة.