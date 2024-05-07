وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أنها خصصت كافة الخدمات لخدمة حجاج بيت الله الحرام عبر تهيئتها لـ 6 مطارات رئيسية، تتضمن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي بالطائف، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الأمير عبدالمحسن الدولي في ينبع، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، مضيفة أنها خصصت 3,4 ملايين مقعدًا من خلال 7,700 رحلة جوية.
وبينت الخطوط الحديدية السعودية ""سار"" أنها قد هيأت أكثر من ألفي رحلة لقطار المشاعر المقدسة لتسهيل حركة الحجاج بين المحطات التسع التي تشمل منى، ومزدلفة، وعرفات، وذلك باستخدام 17 قطاراً مهيئاً لخدمة ضيوف الرحمن، إضافة لجاهزية قطار الحرمين السريع الذي يقدم خدماته عبر 35 قطارًا و 5محطات مع تنفيذ أكثر من 3,800 رحلة خلال الموسم، مشيرة إلى تطبيقها لمبادرة ""تذاكر سوار"" في قطار المشاعر المقدسة الذي تعمل من خلاله على إضافة مواقع مخيمات الحملات عبر رمز الاستجابة السريع، مع توفير تطبيق تنبيهات على الهواتف الذكية للحجاج بمواعيد رحلات القطار حسب جدول التفويج.
كانت هذه تفاصيل خبر منظومة النقل والخدمات اللوجستية تؤكد استعدادها لحج 1445 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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