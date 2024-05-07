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التسجيل على 310 مقاعد في الزمالة للأطباء السعوديين بـ 4 دول

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أعلنت وزارة التعليم اليوم بدء التسجيل على (310) مقاعد متاحة في الزمالة للأطباء السعوديين في أربع دول، وهي أيرلندا والسويد وألمانيا وإيطاليا؛ مشيرةً إلى أن التسجيل مستمر خلال الفترة من 7 مايو إلى 27 مايو من العام 2024م عبر الرابط الإلكتروني على منصة سفير2 .

ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم لمسار الاتفاقيات الصحية، الاطلاع على الشروط العامة عبر الموقع، إضافة إلى الشروط الخاصة، وهي إنهاء مرحلة البكالوريوس، والحصول على وثيقة التخرّج الرسمية، والسجل الأكاديمي، ومعادلة الشهادة من جهة الاختصاص، مع توضيح التخصصات المطلوبة في السيرة الذاتية واستمارة التقديم، إضافة إلى استكمال الوثائق في استمارة التقديم كالشهادة الأكاديمية والمهنية، وشهادة التصنيف المهني والسجل الأكاديمي.

وتشمل التخصصات المطروحة في الأربع دول: التخدير، علم الأورام، الأشعة، طب الأطفال حديثي الولادة، الجراحة، أمراض النساء والتوليد، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الكلى، المسالك البولية، جراحة الأعصاب، وطب الأعصاب.

وأكدت الوزارة أن الهدف من طرح مثل هذه التخصصات العامة والدقيقة؛ توفير الكوادر الصحية المؤهلة في مختلف التخصصات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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