عقوبات قاسية لمخالفي أنظمة الحج: الغرامات المالية المضاعفة والترحيل!

أعلنت وزارة الداخلية عن تطبيق عقوبات رادعة لمخالفي أنظمة وتعليمات الحج داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، وذلك خلال الفترة من 25 نوفمبر 1445 هـ إلى 14 ديسمبر 1445 هـ، الموافق 2 يونيو 2024 م إلى 20 يونيو 2024 م.

وأكدت الوزارة أنه سيتم فرض غرامة مالية قدرها 10,000 ريال على كل من يتم ضبطه دون تصريح حج، سواء كان مواطنًا أو مقيمًا أو زائرًا داخل النطاق الجغرافي. كما سيتم ترحيل المقيمين المخالفين إلى بلادهم ومنعهم من دخول المملكة وفقًا للفترات المحددة قانونًا.

وشددت الوزارة على أنه في حال تك”تشدد وزارة الداخلية على مخالفي أنظمة الحج: السجن والغرامة ومصادرة الوسائل النقلية!”

أعلنت وزارة الداخلية عن تطبيق عقوبات رادعة لمن يتم ضبطهم في حالة نقل المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج دون تصريح. وتشمل هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات تتضمن أيضًا مصادرة وسائل النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد انتهاء فترة العقوبة. وبناءً على القرار، سيتم منع المخالف من دخول الممملكة حجازية الجمالة لمدة محددة وفقًا للأنظمة السارية. وأكدت الوزارة أن هذه العقوبات ستُطبَّق على المخالفين الذين يتم ضبطهم داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى محطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات ستكون سارية المفعول اعتبارًا من 25 نوفمبر 1445 هـ وحتى 14 ديسمبر 1445 هـ، الموافق 2 يونيو 2024 م وحتى 20 يونيو 2024 م.