هيئة التأمين تصدر توضيح جديد بشأن التأمين الشامل على المركبات

أكدت هيئة التأمين أن التأمين الشامل على المركبات يشمل حماية المؤمن له والسائق ذو القرابة العائلية المباشرة، وذلك اعتبارًا من سن 18 عامًا لحاملي رخصة القيادة.
وأوضحت الهيئة في إنفوجراف نشرته عبر حسابها على منصة إكس أن الأقارب المشمولين هم الأب والأم، والزوج والزوجة، والابن والابنة، والأخ والأخت. ويشمل التأمين الشامل أيضًا السائق الذي يكون تحت كفالة المؤمن له، أو يعمل لدى المؤمن له بموجب عقد عمل.
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