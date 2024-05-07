شكرا لمتابعة خبر عن الشادي : فنان العرب أنهى جلساته العلاجية بتحسن كبير يصل إلى 90% .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الشاعر صالح الشادي تفاصيل رحلة العلاج التي مر بها فنان العرب محمد عبده ، بعد إعلانه مؤخراً عن إصابته بسرطان البروستاتا .

وقال الشادي خلال مداخلته مع قناة «روتانا خليجية» : ” بداية المرض مع فنان العرب كانت قبل شهر رمضان ، وكنت أتواصل معه ورغم ذلك كان بشوشاً وتراه وكأنه يعيش في قمة السعادة ولم يكن يظهر أي شيء” .

وتابع : “بدأ رحلته العلاجية في فرنسا ثم رفض استكمالها لرغبته في العلاج في المملكة ، وعاد إلى جدة واستكمل علاجه في مستشفى الحرس الوطني، وكان هناك فريق من الأطباء يتابع حالته ، في فرنسا ودبي وجدة ” .

كما أكد على وضع خطة علاجية ممتازة لـ محمد عبده ، حيث قل إنزيم السرطان بشكل غير متوقع في شهر رمضان ، كما أنه أنهى جلساته العلاجية بتحسن كبير يصل إلى قرابة 90% ” .

وأضاف : “أعتقد أن فنان العرب لم تكن لديه رغبة في إعلان إصابته بمرض السرطان لولا التسريبات المقصودة التي حصلت من خلال المراسلات بينه وبين الأمير بدر يرحمه الله ” .

وبسؤاله عن سبب اعتذار محمد عبده عن حفل البحرين ، أجاب : ” بعد ما أنهى العلاج اعتكف في مكة وأكمل العشر الأواخر ، وفي العيد عانى من الزكام واعتذر عن البحرين حتى يستقر وضعه الصحي ” .