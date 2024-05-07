تنفيذ مشروعات إبداعية للحج والعمرة على أرض الواقع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الإعلام أنه سيتم ربط جميع الفرق المتأهلة في «ميدياثون الحج والعمرة» بالجهات ذات العلاقة من منظومتي الإعلام والحج والعمرة، لدعمها في تنفيذ مشروعاتها الابداعية على أرض الواقع.

وكرم مساعد وزير الإعلام الدكتور عبدالله المغلوث، أمس الأول الفرق الفائزة في «ميدياثون الحج والعمرة» لعام 2024م، خلال حفل إعلان الفائزين في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، الذي أقيم بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، وبرنامج ضيوف الرحمن.

وشھد السباق هذا العام وصول عدد المسجلين إلى نحو 1300 فريق من مختلف مناطق المملكة، حيث تأهل منهم للمشاركة 30 فريقا، تنافسوا في 3 مسارات، صناعة المحتوى الإبداعي، اللغات والترجمة، والخدمات والتسهيلات الإعلامية.

وحصدت 3 فرق جائزة المسار الأول «صناعة المحتوى الإعلامي»، وهي «منصة شعاب»، و«مشاعر AI»، و»منصة حاج»، فيما فازت بجائزة المسار الثاني «اللغات والترجمة» فرق «الصحفي الحاج»، و«لانكول»، و«PALMI»، كما نال جائزة المسار الثالث «الخدمات والتسهيلات الإعلامية» فرق «معد»، و«Rushes dock»، و«خندمة».

وكرم مساعد وزير الإعلام الجهات الشريكة لـ «ميدياثون الحج والعمرة»، الشريكين الرئيسيين؛ وزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وشركاء أيام الماراثون الحضورية، شريك النقل التلفزيوني هيئة الإذاعة والتلفزيون، وشريك التذكار الهيئة الملكية للفنون التقليدية «ورث»، وشريك الاستضافة مكتبة الملك فهد الوطنية، وشريك الإنتاج «add dimension»، وشريك الدعم الرقمي «زنجبيل».

وتم الإعلان عن المرحلتين القادمتين للفرق المتأهلة من ميدياثون، «التأهيل» و«التجسير».. وتعنيان ببناء خطط العمل والصرف، وربط جميع الفرق المتأهلة بالجهات ذات العلاقة من منظومتي الإعلام والحج والعمرة، لدعم الفرق في تنفيذ مشروعاتها على أرض الواقع.

جائزة المسار الأول:

منصة شعاب

مشاعر AI

منصة حاج

جائزة المسار الثاني:

الصحفي الحاج

لانكول

PALMI

جائزة المسار الثالث: