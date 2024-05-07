شكرا لقرائتكم خبر بدء تطبيق عقوبة الحج دون تصريح من 2 يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت الوزارة تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة 10,000 ريال على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح، بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما.
وشددت وزارة الداخلية أنه سيتم إيقاع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين قدرها 10,000 ريال في حال تكرار المخالفة.
الغرامات:
- 10 آلاف ريال للحج دون تصريح.
- 10 آلاف ريال في حال تكرار المخالفة.
- عقوبة نقل المخالفين:
- 50 ألف ريال غرامة حد أقصى.
- 6 أشهر سجن حد أقصى.
- ترحيل الناقل المخالف إن كان وافدا.
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