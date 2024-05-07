برنامج لاكتشاف وتنمية المواهب الواعدة لليتيمات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لاكتشاف وتنمية المواهب الواعدة للفتيات اليتيمات، دشنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض «إنسان» برنامجي «عناية وقناديل»، في نادي إنسان الاجتماعي.

وأوضح مدير عام الجمعية محمد المحارب أن برنامج عناية يعد أحد البرامج العلمية التربوية في الجمعية، ويستمر لمدة عام دراسي وتستهدف الجمعية من خلاله 30 من مستفيدات الجمعية في المرحلة الابتدائية، ويتضمن تنفيذه مجموعة من الأنشطة التي تلامس شخصية وحياة اليتيمات في عدد من المجالات والمسارات من ضمنها المجال النفسي والإيماني واللغة والتواصل السلوكي والاجتماعي والصحي والاقتصادي والقيادي والمجال النفسي والإيماني لتحقيق أثر مستدام في حياة الأيتام وتهيئتهم لبناء مستقبل واعد، وتعزيز منظومة القيم وبناء شخصية اليتيمات، إضافة إلى تنمية وتطوير مهارات المستفيدات في المجالات كافة، وغرس القيم التربوية في نفوسهن واكتشاف المواهب الواعدة وتنميتها، وتعزيز قيم العطاء والمشاركة المجتمعية وإثراء المستفيدات بالمعارف وإكسابهن المهارات اللازمة، وإشراك المتطوعين للإسهام برفع جودة البرامج والأنشطة المقدمة.

وتابع المحارب أما برنامج «قناديل» الذي يستغرق تنفيذه 90 ساعة تدريبية تطبيقية فيعنى بتأهيل وتدريب أمهات الأيتام بجمعية إنسان لإكسابهن المقومات الوجدانية والمعرفية والمهارية العامة التي تحتاجها للنجاح في حياتها الشخصية والاجتماعية والعملية، مبينا أن أهداف برنامج قناديل تتمثل في مساعدة أم اليتيم للعناية بأبنائها وتنشئتهم التنشئة الصحيحة في ظل فقدان الأب، وتعريفها بأبعاد مسؤولياتها التربوية تجاه أبنائها، وباحتياجاتهم الإيمانية والنفسية.

أبرز الأهداف: