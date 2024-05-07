شكرا لقرائتكم خبر «الجوازات» تعلن جاهزيتها لموسم الحج بكوادر مؤهلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام، عبر المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن، وذلك خلال اجتماع قيادات الجوازات بالحج، الذي عقد برئاسة مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى.

ونقل اليحيي خلال الاجتماع، تحيات وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، حاثا منسوبي الجوازات على أداء مهامهم المنوطة بهم بدقة وإتقان، ومواصلة جهودهم في خدمة ضيوف الرحمن.

وكانت الجوازات بدات في استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة الكترونيا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر» وبوابة مقيم، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

وتتيح منصة أبشر أفراد إصدار التصاريح للعمالة المنزلية والتابعين وحاملي الإقامة المميزة والمستثمرين والزائرين بعد إرفاق المستندات المطلوبة، ومن خلال بوابة مقيم الالكترونية يتم إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للعاملين في المنشآت التي مقرّها العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال موسم الحج.

خدمات أبشر الخاصة بالحج: